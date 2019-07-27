Hayatını kaybeden ilk kadın Çevre ve Şehircilik Bakanı Işılay Saygın kimdir?

Rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Işılay Saygın, yaşamını yitirdi. Peki, Işılay Saygın neden öldü? Işılay Saygın kaç yaşında öldü? İşte detaylar…

IŞILAY SAYGIN KİMDİR?

Saygın, 4 Nisan 1947 tarihinde İzmir Buca'da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Işılay Saygın, 1973-80 iki dönem Buca Belediye Başkanlığı yaptı. Buca Belediye Başkanlığı görevi sırasında 12 Eylül darbesiyle görevden ayrıldı. 2 yıl serbest mimar olarak çalıştı.

BEŞ DÖNEM MİLLETVEKİLLİĞİ YAPTI

Başarılı iş kadını Işılay Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 yıllarında yapılan seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı. Milletvekilliği sırasında TBMM'nin ilk kadın Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanlığı (1987-1991) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyeliği (1991-1995) görevlerinde bulundu.

İLK KADIN TURİZM BAKANI OLDU

51 ve 52. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Devlet Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı, 53. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ilk kadın Turizm Bakanı, 54. ve 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde ise Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Gediz Üniversitesi Mütevelli Heyetinin başkanı olan Saygın, 72 yaşında hayatını kaybetti.