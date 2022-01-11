Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş - Haberler
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Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş

Hayatını kaybeden futbolcu Ahmet Çalık, Ankara'ya nikah günü almak için gelmiş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

ANKARA (İHA) - Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki milli futbolcu Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza saat 09.00 sıralarında Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi'nde meydana gelmişti. Konyaspor'da forma giyen 27 yaşındaki futbolcu Ahmet Çalık'ın kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, Ankara-Niğde yolunda kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanmıştı. Kaza sonucu Ahmet Çalık olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Nikah günü almak için gelmiş

Çalık'ın ailesinden, Çalık'ın Konya'dan Ankara'ya nikah günü almak için geldiği bilgisi öğrenildi. - ANKARA

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