Hayatını kaybeden Filistinliler için Sakarya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in saldırıları sebebiyle hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrasında Sakarya Orhan Gazi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in saldırıları sebebiyle hayatını kaybeden Filistinliler için cuma namazı sonrasında Sakarya Orhan Gazi Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Mescid-i Aksa'da İsrail polisinin Filistinlilere yönelik sert saldırıları sonrasında hayatını kaybedenler için Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Sakarya'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Orhan Gazi Camii'nde cuma namazı sonrası avluda toplanan vatandaşlar, gıyabi cenaze namazı sonrasında Filistinliler için dua etti. Kılınan gıyabi cenaze namazı havadan da görüntülenirken Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Şubesi Başkanı Ali Ahmet Çelik, basın açıklamasında bulunarak tüm Müslümanların birlikteliğinin, İsrail'in ve işgalin sonunu getireceğini söyledi. Namaz sonrasında dualar eden grup, sloganlar atarak İsrail'i kınadı.

Artık sözün bittiği yerdeyiz

AGD Sakarya Şubesi Başkanı Ali Ahmet Çelik, "Siyonist Israil'in yapmış olduğu bu saldırıları kalbinde merhamet taşıyan, insanlıktan nasibini almış hiçbir kimsenin kabul etmesi mümkün değildir. Buna rağmen Batı ülkeleri işbirlikçi yaklaşımlarıyla her zaman olduğu gibi batılın yanında olduklarını göstermişler ve ikiyüzlü politikalarıyla masum Filistinli kardeşlerimize yapılan zulmü ve şehit edilen kardeşlerimizi görmezden gelmişlerdir. Siyonist İsrail, Filistin'de yaptığı her tecavüzün, küstahlığın, şımarıklığın karşılığını mutlaka alacaktır. Müslümanların ve tüm mazlumların birlikteliği inşallah Siyonist İsrail'in ve işgalin sonunu getirecektir. Biz bütün Müslümanları ve mazlumları terörist İsrail'e karşı birlik olmaya davet ediyoruz. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Herkes gücünün, konumunun sorumluluğunu yerine getirmeli" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı