Hayatını kaybeden başkan Apan'ın yerine Ali Uçak getirildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde geçtiğimiz ay geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ın ardından göreve Ali Uçak getirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 10 Nisan 2019'da oğlu için ev baktığı sırada beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden MHP Alaşehir İlçe Başkanı Ali Apan'ın yerine Ali Uçak getirildi. 31 Mayıs yerel seçimlerinde MHP'den Belediye Başkan adayı olan Ali Uçak, MHP Genel Merkezi tarafından MHP Alaşehir İlçe Başkanlığı görevine verildi. Hayatını kaybeden Başkan Apan'ın emanetini yaşatacağını söyleyen Uçak, "Yol arkadaşım, ağabeyim, Ali Apan geçirdiği beyin kanaması rahatsızlığında dolayı aramızdan ayrıldı. Kalbimizde sürekli yaşayacak olan başkanımızın emanetini yaşatmak bana nasip oldu. Genel Merkezimizin bu kutsal görevi bizlere uygun görmesi bizleri onurlandırdı. Allah bizleri mahcup etmesin" dedi.

Ali Uçak'ın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Necdet Türk, Akif Ceylan, Halis Yörür, Bülent Horzumoğlu, Mustafa Akkor, Ali Kabakçıoğlu, Cemal Aksakal, Ahmet Kaynak, Hüseyin Olgun, Murat Biber, Kemal Ahir, Halil İbrahim Uzan, Selahattin Erdoğan, Tahsin Atılgan, Mehmet Apan, Ümit Kos, Mustafa Koç, Aytaç Doğan, Alperen Altıoğlu, Kenan Karagöz, Sabri Akçay, Mehmet Erol, Halil Yıldırım, Süleyman Ceylan, Cevdet Ereim, Barış Muslu, Mehmet Katrancı, Murat İşler, Ali Or, Faruk Sayar, Ekrem Yıldırım, Zedki Kekeç, Yasin Bulut, Uğur Özkan, Yaşar Ak, Adem Yağlı, Eyüp Ayyıldız ve Mehmet Bozkurt. - MANİSA

Kaynak: İHA