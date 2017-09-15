Hayatın Yükünü Yarım Asırdır Beraber Omuzluyorlar

CİHAN OKUR/MURAT DEMİRCİ - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde 70 yaşındaki Ferdane ve Celal Kara çifti, yarım asırdır bahçelerinde sebze ve meyve yetiştirip, aynı pazarda birlikte tezgah açıyor.



Çetmi köyündeki evlerinin bahçesinde yetiştirdikleri sebze ve meyveleri toplayan Kara çifti, günün ilk ışıklarıyla ilçe pazarının yolunu tutuyor. Aynı tezgahta ekmek paralarını çıkaran çift, neşeli halleri ve çalışma azimleriyle ilçe halkının takdirini topluyor.



Ferdane Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 52 yıldır eşiyle hayatın yükünü birlikte omuzladıklarını, birbirlerine sevgilerini ise hiçbir zaman kaybetmediklerini söyledi.



Çalışma azimlerinin hiç eksilmediğini, 3 çocuklarını da pazarcılıktan kazandıklarıyla büyüttüklerini anlatan Kara, "Görücü usulü evlendik, sözlendiğimiz gün Allah bana ona karşı bir sevgi verdi. O günden sonra da sevgim katlanarak arttı. Sözlendikten sonra benim için dünyada başka erkek yoktu. 52 yıldır birbirimizi hiç kırmadık, sıkıntılarımız oldu elbette ancak kendi içimizde hallettik." diye konuştu.



Kara, "Hayat çok güzel ancak becerebilene. Sevginin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Ne yaparsan severek yapacaksın. Biz ilişkimize severek başladık. Bundan sonra da Allah bozmadıkça kimse bozamaz sevgimizi. Gençler birbirini hiç kırmasın, biz gençlere örnek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



"Sadece askere gidince ayrı kaldık"



Eşinden, sadece askere gittiğinde ayrı kaldığını bildiren Kara, "O bir sene de bana bin sene gibi geldi. Memlekette hiç insan kalmadı gibi hissettim." dedi.



Kara, "Şimdi ne yaparsak beraber yapıyoruz. Beraber ekiyoruz, beraber biçiyoruz, beraber aynı tezgahta ürünlerimizi satıyoruz. Sohbet ederek, şakalaşarak tezgahımızın başındayız. O kadar tatlı muhabbetimiz var ki yorulduğumuzu da unutuyoruz." diye konuştu.



Celal Kara ise eşine sevgisini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Sebzelerimizi beraber topluyoruz, beraber aracımıza yüklüyoruz ve sabah pazara geliyoruz. Çalışmamız, yememiz, içmemiz, gülmemiz beraber, aynı tezgahta. Önemli olan para kazanmak değil, beraber sevgiyle, alın teriyle ekmeğini helalinden kazanmak. Gençlere tavsiyem birbirlerini sevsinler ve kırmasınlar. Yorulmadan, usanmadan ve severek çalışsınlar."