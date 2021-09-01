Hayatın Bedeli Filmi
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Hayatın Bedeli Filmi

Hayatın Bedeli Filmi
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Hayatın Bedeli filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Hayatın Bedeli filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yapılan korkunç 2001 saldırılarının ardından, ünlü arabulucu avukat Kenneth Feinberg, 11 Eylül Mağdur Tazminat Fonu'nun başına getirilir. Kenneth Feinberg ve şirketinin operasyon şefi Camille Biros, trajedinin kurbanlarına finansal kaynak tahsis etmekle görevlendirilr. Yitirilen hayatlara bedel biçmeye çalışan Feinberg, bu süreçte duygusal bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalır.

Yönetmen: Sara Colangelo

Senaryo: Max Borenstein

Oyuncular: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Laura Benanti, Tate Donovan, Talia Balsam, Chris Tardio, Zuzanna Szadkowski, Victor Slezak, Alfredo Narciso, E.R. Ruiz, Wass Stevens, Steve Vinovich, Shunori Ramanathan, Anthoula Katsimatides, Carolyn Mignini, Bill Winkler, Joseph Ragno, James Ciccone, Ian Blackman, David Fierro, Frank Anello, Larry Gevirtz, Lauren Yaffe, Bruce Soscia, Ato Blankson-Wood, Bradford How, Vihaan Samat, Stephen Reich, Chris Cardona

Filmin Türü: Biyografi

Orijinal Adı: Worth

Yapımcı Firma: Anonymous Content

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 03.09.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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