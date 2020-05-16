Hayatımız Film oyuncuları kim? Hayatımız Film konusu ve fragmanı Babalarının bu dünyadan göçüp gitmesiyle, kendilerini büyüten Salih Amca'nın en zor zamanında yanında olan Hayatı ve Tezcan'ın macerasının anlatıldığı Hayatımız Film filminin oyuncu kadrosu merak ediliyor. Hayatımız Film konusu nedir?

Hayatımız Film filminin yönetmenliğini Hasan Doğan yürütürken, başrollerde de Toygan Avanoğlu, Ali Rıza Tanyeli bulunuyor. Yerli komedi filmi Hayatımız Film İstanbul'da çekildi. Hayatımız Film filmi hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

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HAYATIMIZ FİLM OYUNCULARI

Yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, başrollerini Toygan Avanoğlu, Ali Rıza Tanyeli, Tuğçe Kurşunoğlu ve Sinan Bengier'in paylaştığı "Hayatımız Film" filmi, İstanbul Beykoz'de çekildi.

HAYATIMIZ FİLM KONUSU

Hayati ve Tezcan anne ve babasını küçük yaşta kaybeder ve babasının yakın dostu olan Salih tarafından büyütülürler. Salih Amca'ya hiç görmediği abisi tarafından büyük bir konak kalır. Bu haber mahallede zamanla yayılır ve haberi duyan mahallenin en sorunlu, sabıkalı ismi Deli Murat, Salih Amca'nın ilerleyen Alzheimer hastalığını fırsat bilir. Rıza'ya olan borcunu ödemek için Salih Amcayı ciddi bir miktarda borca sokar.

Kendilerine yaptıklarının karşısında bu olayı vefa borcu olarak gören, Salih Amca'yı bulunduğu durumdan kurtarmak isteyen Hayati ve Tezcan, kendilerini tehlikee atarlar. Salih Amca için harekete geçen ikilinin çabası bir o kadar da komik olaylara sahne olur.