Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç biyografisi! - Haberler
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Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç biyografisi!

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Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç biyografisi!

Katıldığı programların yanı sıra hayatıyla da gündeme gelen ve konuşulan isimlerden olan Hayati İnanç kimdir? sorusu gündemde. Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır. Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmuştur. Peki, Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi nedir?

"En değerli iş insana yatırım" inancında olan Hayati İnanç, klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı olarak benimsemiştir. Peki, Hayati İnanç kimdir? Hayati İnanç kaç yaşında, nereli? Hayati İnanç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HAYATİ İNANÇ KİMDİR?

Hayati İnanç, 1961 yılı Şubat ayında Denizli'nin Çameli ilçesinde doğmuştur.Babası devlet memuru olarak çalışmıştır. Dört kardeşin en büyüğü olarak dünyaya gelmiştir. Büyük dedesi hacca giden Muğlalı bir ağa tarafından köle olarak Medine'den getirilen bir kişidir. İnanç, aslen Sudanlı bir kökene sahiptir.

İlkokul yıllarını Denizli Çameli ilçesinde tamamlamıştır. Okulun birincisi olarak derece ile mezun olan İnanç, orta ikinci sınıfta Aydın Nazilli devlet parasız yatılı okulunu kazanmıştır. Devamında Aydın Lisesine gitmiş ve 1977'de lise öğrenimini tamamlamıştır. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Lisansını tamamlamıştır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hayati İnanç, Avukatlığın dışında yayıncılık, yöneticilik, denetçilik, öğretmenlik ve sunuculuk yapmıştır.Klasik eserlerden edindiği heyecanı, her yaştaki gençlerle paylaşmayı hayat tarzı haline getirmiştir. TRT'de "Can Veren Pervaneler" programını sunmaktadır.

HAYATİ İNANÇ'IN ESERLERİ

Can Veren Pervaneler

Can Veren Pervaneler 2

Can Veren Pervaneler 3

Can Veren Pervaneler 4

Can Veren Pervaneler 5 Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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