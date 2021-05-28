'Hayat tamircisi' bu kez de Mısır'ın yürümesini sağladı

MARDİN'in Derik ilçesinde, kendi imkanlarıyla yaptığı protezlerle bugüne kadar 600'den fazla hayvanın yürümesini sağlayan ve 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl (26), trafik kazası sonrası 3 yıldır ön ayağı tutmayan 'Mısır' adını verdiği kediyi de yürüttü.

MARDİN'in Derik ilçesinde, kendi imkanlarıyla yaptığı protezlerle bugüne kadar 600'den fazla hayvanın yürümesini sağlayan ve 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl (26), trafik kazası sonrası 3 yıldır ön ayağı tutmayan 'Mısır' adını verdiği kediyi de yürüttü.

Mardin'in Derik ilçesin yaşayan Hasan Kızıl, 6 yıldan beri farklı nedenlerle yürüyemeyen her türlü canlıya, uygun protez geliştirmek için çabalıyor. Veteriner hekimlerden de anatomik destek aldığını ifade eden Kızıl, "6 senedir zorlu bir mücadelenin içindeyim. Trafik kazası veya yakalandığı hastalıklar nedeniyle, yürüme yetisini kaybeden hayvan dostlarımızı hem duygusal, hem de ruhsal olarak, geliştirdiğim aparatlarla mutlu etmeyi seviyorum" dedi.

Trafik kazası sonrası 3 yıldır ön ayağı tutmayan 'Mısır' adını verdiği kedi için 8 prototip denedeğini ancak başarız olduğunu belirten Kızıl, "Son yaptığım taslakta, birçok veteriner hekimden anatomik destek aldım. Bu kez başarılı oldum" dedi.'ÇOK MUTLUYUM'Protez tasarlamanın gerçekten zahmetli ve büyük zaman aldığına dikkat çeken Kızıl, şöyle konuştu:

"Kayıp doku uzunluğu, statik denge ve kayıp uzuv ağırlığı gibi, birçok engelle karşılaştım. Ama bunun en zoru, göğüs kısmına uygulanan baskıyı azaltmaktı. Bunu Mısır kedide başardım. Çok mutluyum. Mısır kedi, bir çok dostuna da öncü oldu. Sevdiğin şeyi takip edersen, o asla seni yanlış yola sokmaz. Ne olursa olsun vazgeçmeyin. Merakımı ve içgüdülerimi takip ediyorum. İçgüdülerim, sonuna kadar bu işi yapmamı söylüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş