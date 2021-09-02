Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dönemin unutulmaz dizisi Hayat Bilgisi'nde 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çişil oral, estetikle bambaşka biri oldu. İşte ünlü oyuncunun müthiş değişimi...

2003-2006 yılları arasında ekrana gelen Hayat Bilgisi dizisinde 'Kikirik' lakaplı Biricik karakterine hayat veren Çişil Oral'ın son hali şaşkına çevirdi.

Çişil Oral, fiziksel değişimiyle gündem oldu. Ünlü oyuncunun bir takım estetik operasyonlar geçirdiği iddia edildi.

Uzun yıllardır tiyatro sahnesinde boy gösteren ve kendi senaryolarını yazan Çişil Oral, son olarak 'Aksimetre' adlı programın sunuculuğunu üstlenmişti.

İŞTE ÇİŞİL ORAL'IN MÜTHİŞ DEĞİŞİMİ...

ÇİSİL ORAL KİMDİR?

17 Nisan 1979 İstanbul doğumlu olan oyuncu Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Hayat Bilgisi dizisinin ardından ekranlarda pek görünmeyen Çisil Oral radyo programları sundu. Şimdilerde ise TV8,5 ekranlarında yer alıyor. Dizi ve filmlerden uzak duran Çisil Oral, verdiği bir röportajda hayranlarına şunları söylemişti: Çisil Oral kendisini ekranda görmek isteyen hayranlarına şunları söylüyor:

"Ekrana hiç ara vermedim, bundan dolayı geri dönmek gibi bir durumun içinde değilim. Sanırım bu düşünce şundan kaynaklanıyor, 'Hayat Bilgisi' o dönem kendi çizgisinde çok popüler olan bir televizyon dizisiydi, daha sonra tiyatro ve sinemanın dışında televizyonda pek çok iş yaptım ama 'Hayat Bilgisi'nin gölgesinde kaldı ve gözden kaçtı sanırım.

Biraz da senaryosunu kendi yazdığım işleri hayata geçirmenin peşine çok düştüm, bu da böyle bir algıya sebep olmuş olabilir..."

İŞTE ÇİŞİL ORAL'IN ŞAŞIRTAN DEĞİŞİMİ...

Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti!

Kaynak: Snob Magazin

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Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i Çişil Oral'ın son hali şoke etti! - Haberler Magazin
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