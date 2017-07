Hayalimdeki Çin" Resim Yarışması

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Uluslararası Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (UBİKAV) iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Hayalimdeki Çin" resim yarışmasının ödül töreni düzenlendi.



Lise öğrencilerini resim çizmeye teşvik etmek ve hayal dünyalarını geliştirmek amacıyla bu yıl ikincisi organize edilen "Hayalimdeki Çin" resim yarışmasının ödül töreni, Ankara CerModern Sanat Merkezi'nde yapıldı. Törene, Çin'in Ankara Büyükelçisi Yu Hongyang, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve UBİKAV Kurucu Başkanı Prof. Dr. Bülent Okay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Büyükelçisi Yu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, geçen yıla oranla bu yıl ikincisi organize edilen resim yarışmasına daha fazla ilgi gösterildiğini ve katılımın çok daha fazla olduğunu belirterek toplam 809 eserin yarışmaya katıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yu, "Önceki seneye göre, bu seneki yarışmaya katılım ve duyulan ilgi artmış, eserlerin kalitesi yükselmiş, konuları genişlemiş ve hayal dünyası zenginleşmiştir." dedi.



Özel eğitim kurumlarından 7 öğrencinin de yarışmaya katılarak renk kattığına dikkati çeken Yu, öğrencilerin aktif katılımına, hocaların yönlendirmesine ve jürinin emeklerine saygı amacıyla bu yıl sergilenen eser sayısını 60'tan 100'e, ödül kotasını da 8'den 10'a çıkardıklarını ve 3 jüri üyesini "Türk-Çin Dostluk Umut Yıldızları" programına davet ettiklerini söyledi.



Yu, dereceye giren 10 öğrenciyi içtenlikle tebrik ederek yarışmaya ilgi ve desteklerini esirgemeyen okul, öğretmen, veli ve basın mensuplarına teşekkür etti.



Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Çolakoğlu da burada yaptığı konuşmada, yarışmaya katılan resimlerin tamamının birinci olacak nitelikte olduğunu ifade ederek "Bizi destekleyen ve Türkiye'yi bütün dünyaya ulaştıran Türk Hava Yolları'na bu yarışmada sağlamış oldukları destek için ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.



UBİKAV Kurucu Başkanı Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın ilkini 2015'te düzenlediklerini hatırlatarak yarışmayla çocuklara "Hayal edin, çalışın, başarırsınız" düşüncesini aşılamayı amaçladıklarını anlattı. Okay, "Bu çocuklar hayal ettiler, hayal ettiklerinde bu yarışma yoktu. Hayal ettiler, yarışmayı duyunca hepsi hevesle çalıştı ve katıldı. Şu anda Çin'e gidiyorlar. Bundan güzel ne olabilir?" diye konuştu.



Yarışmada dereceye giren öğrencilerle Çin'e gideceğini söyleyen Okay, UBİKAV'dan bir yönetmenin de kendilerine eşlik edeceğini ve gezi sürecini filme alacağını bildirdi. Okay, "Çin'e gidip bu geziye katılan çoçuklar bir daha eski çocuklar olamıyor. Çocukların dünyaları değişiyor. Biz ufuklarını açıyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.



Yarışmada sergilenen 100 resim 30 Haziran-2 Temmuz'da Ankara CerModern Sanat Merkezi'nde görülebilecek.



Dereceye giren öğrenciler, Türkiye-Çin Umut Yıldızları heyetiyle 10 gün boyunca Çin'i gezecek.