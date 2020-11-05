Hayalet köy (Kayaköy) nerede? Nasıl gidilir? Tairihi nedir? Hayalet köy nerede?

Türkiye'nin en önemli tatil yerlerinden biri olan Fethiye doğal manzarası ile yine kendine hayran bırakrakıyor. Fethiye'de bir tepenin yamacına kurulmuş Kayaköy gidenleri büyülemeye devam ediyor. Peki Kayaköy neden terk edildi ? İnsanlar neden Kaayaköy'ü terk etti?

Türkiye'nin en önemli tatil yerlerinden biri olan Fethiye doğal manzarası ile yine kendine hayran bırakrakıyor. Fethiye'de bir tepenin yamacına kurulmuş Kayaköy gidenleri büyülemeye devam ediyor. Peki Kayaköy neden terk edildi ? İnsanlar neden Kaayaköy'ü terk etti? Peki Hayalet köy olarak geçen Kayaköy, nerede? Nasıl gidilir? Tairihi nedir? Detaylar haberimizde...

HAYALET KÖY NEREDE?

Türkiye'nin en önemli tatil beldelerinden olan doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakan, kadim kültürlerin izlerini taşıyan Fethiye, birden çok tarihi alana da ev sahipliği yapıyor. Fehtiye'de bir tepenin yamacına kurulmuş Rumlar döneminden kalma Kayaköy, 1923 yılındaki mübadele ile birlikte terk edilmiş ve burada Türkler yaşamaya başlamıştır. Türklerin de bir dönem sonra ekonomik nedenlerden ötürü köyü terk etmesinden ve 1957 Fethiye Depremi ile köyün hasar görmesinden dolayı köyde bir daha yerleşik yaşam kurulmamıştır.

Kayaköy'de yaklaşık 500 hane bulunmakta olup her biri 50 metrekare büyüklüğünde, iki katlı, birbirlerinin manzarasını kapatmayacak şekilde inşa edilmiştir. Kayaköy, 2 Yunan Ortodoks Kilisesi ile birlikte koruma altına alınmış durumda olup ziyaretçilerini beklemektedir.