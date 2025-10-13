Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?

Ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, beyaz perdenin ardından evlere konuk oluyor. Hayaletlerle dolu gizemli bir macerayı anlatan film, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Yapımı izlemeyi planlayanlar için film hakkında merak edilen detayları — konusu, özeti ve oyuncu kadrosu — sizler için derledik.

HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir yalnız anne ve iki çocuğu, yeni bir başlangıç yapmak için küçük bir kasabaya taşınır. Ancak burada, geçmişin derinliklerinden gelen gizemli bir mirasla karşılaşırlar. Aile, dedelerinin bir zamanlar efsanevi Ghostbusters ekibi ile bağlantısı olduğunu öğrenir. Dedelerinin geride bıraktığı eski ekipmanlar ve notlar, kasabanın yüzeyinin altında gizlenmiş paranormal sırları ortaya çıkarır.

Bu keşif, aileyi büyük bir maceranın içine sürükler. Hayaletlerin kasabayı tehdit etmeye başlamasıyla birlikte, anne ve çocukları dedelerinin izinden gitmeye karar verir. Hayaletlerle savaşmak için özel cihazları kullanmayı öğrenir ve cesaretleriyle kasabayı korumaya başlarlar.

HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Carrie Coon - Callie

Mckenna Grace - Phoebe

Finn Wolfhard - Trevor

Paul Rudd - Bay Grooberson

Logan Kim - Podcast rolünde

Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı

Bill Murray - Dr. Peter Venkman

Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz

Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore

Sigourney Weaver - Dana Barrett

Olivia Wilde - Gozer

Annie Potts - Janine Melnitz

Oliver Cooper - Elton

Bokeem Woodbine - Şerif Domingo

Marlon Kazadi - Thickneck

Sidney Mae - Diaz Swayze

Tracy Letts - Jack