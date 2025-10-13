Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerin ilgisini çeken Hayalet Avcıları: Öteki Dünya filmi, vizyon macerasının ardından bu kez televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Korku ve mizah öğelerini harmanlayan yapım, yayınlandığı her platformda dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Filmi henüz izlememiş olanlar ise "Hayalet Avcıları: Öteki Dünya'nın konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor?" gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.
Ekran başındakilere keyifli anlar yaşatan Hayalet Avcıları: Öteki Dünya, beyaz perdenin ardından evlere konuk oluyor. Hayaletlerle dolu gizemli bir macerayı anlatan film, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuklarıyla dikkat çekiyor. Yapımı izlemeyi planlayanlar için film hakkında merak edilen detayları — konusu, özeti ve oyuncu kadrosu — sizler için derledik.
HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Bir yalnız anne ve iki çocuğu, yeni bir başlangıç yapmak için küçük bir kasabaya taşınır. Ancak burada, geçmişin derinliklerinden gelen gizemli bir mirasla karşılaşırlar. Aile, dedelerinin bir zamanlar efsanevi Ghostbusters ekibi ile bağlantısı olduğunu öğrenir. Dedelerinin geride bıraktığı eski ekipmanlar ve notlar, kasabanın yüzeyinin altında gizlenmiş paranormal sırları ortaya çıkarır.
Bu keşif, aileyi büyük bir maceranın içine sürükler. Hayaletlerin kasabayı tehdit etmeye başlamasıyla birlikte, anne ve çocukları dedelerinin izinden gitmeye karar verir. Hayaletlerle savaşmak için özel cihazları kullanmayı öğrenir ve cesaretleriyle kasabayı korumaya başlarlar.
HAYALET AVCILARI ÖTEKİ DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Carrie Coon - Callie
Mckenna Grace - Phoebe
Finn Wolfhard - Trevor
Paul Rudd - Bay Grooberson
Logan Kim - Podcast rolünde
Celeste O'Connor - Lucky, Trevor'ın sınıf arkadaşı
Bill Murray - Dr. Peter Venkman
Dan Aykroyd - Dr. Raymond "Ray" Stantz
Ernie Hudson - Dr. Winston Zeddemore
Sigourney Weaver - Dana Barrett
Olivia Wilde - Gozer
Annie Potts - Janine Melnitz
Oliver Cooper - Elton
Bokeem Woodbine - Şerif Domingo
Marlon Kazadi - Thickneck
Sidney Mae - Diaz Swayze
Tracy Letts - Jack