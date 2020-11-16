Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
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Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu

16.11.2020 08:27 | Son Güncelleme: 16.11.2020 08:31
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu

ANTALYA Yat Limanı açığında denizin derinliklerinde bulunan Saint Didier batığının çevresindeki 'hayalet ağlar' temizlenince, su altı yaşamı renklendi.

ANTALYA Yat Limanı açığında denizin derinliklerinde bulunan Saint Didier batığının çevresindeki 'hayalet ağlar' temizlenince, su altı yaşamı renklendi. Çeşitli türden balıklar, ağların kaldırılmasının ardından batığı yeniden yuva edindi.

Sezon başında 'hayalet ağ' olarak bilinen balıkçı ağlarına teslim olan Saint Didier batığının çevresindeki doğal yaşam da tehlikeye girdi. Hayalet ağlar nedeniyle birçok balık ağ ile gemi arasında sıkışarak can verirken, birçoğu da batığı terk edip başka yerlere göç etti.

Koronavirüs salgını döneminde uzun süre dalışa kapalı olan Saint Didier batığına sezonun ilk dalışını haziran ayında yapan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu İl Temsilcisi İsa Alemdar, batığın çevresindeki hayalet ağları görünce harekete geçti. Arkadaşlarıyla birlikte batığı ağlardan temizleyen Alemdar, sonrasında batıktaki ekosistemin canlandığının müjdesini verdi. Batığı yuva edinen türlerin hayalet ağlar nedeniyle bölgeden uzaklaştığını kaydeden Alemdar, "Şimdi rengarenk balık türleri batığın içinde yuvalanmış vaziyette. Dalışlarımızda sık sık karşılaşıyoruz. Saint Didier, bölge için çok önemli bir batık. Tarihi ve gerçekçi. Geminin çevresindeki doğal yaşam ise buraya dalış yapan turistleri hayran bırakıyor. Sadece bu batığa dalış yapmak için yüzlerce turist Antalya'ya geliyor" dedi.

POPÜLER DALIŞ NOKTALARINDAN BİRİ

Antalya bölgesinde en çok dikkati çeken batığın, Kaleiçi Yat Limanı açığında 'Fransız Sosyete Batığı' olarak bilinen İkinci Dünya Savaşı sırasında batan St. Didier gemisine ait batık olduğunu sözlerine ekleyen İsa Alemdar, "Savaş batıkları arasında St. Didier'in çok emsali yok. 18 metre derinlikte başlar, 30 metrede biter. Batık tek parça halindedir. Buraya yurt dışından gelen meraklıların dalışını gerçekleştiriyoruz. Batığı görenler, St. Didier batığının emsalsiz olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Burası, dalış turizmi için, Antalya için altın bir bilezik" diye konuştu.


Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu
Hayalet ağlardan temizlenen Saint Didier batığı, balıklara yuva oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ

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