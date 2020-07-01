Hayal Kuramayan Kişiler için Uyarı: Beyniniz Düzgün Çalışmıyor Olabilir! Herkes gözlerini kapattığı zaman hayal kuramaz. Nitekim bu, çoğumuzda olan bir yetenek. Öte taraftan hayal kuramayan kişiler bazı ciddi sorunlarla karşı karşıya olabilir.

Herkes gözlerini kapattığı zaman hayal kuramaz. Nitekim bu, çoğumuzda olan bir yetenek. Öte taraftan hayal kuramayan kişiler bazı ciddi sorunlarla karşı karşıya olabilir.

1800'lü yıllarda Francis Galton tarafından ortaya atılan ve afantaz olarak isimlendirilen bir fenomene göre bazı insanlar gözlerini kapattığında zihinlerinde görsel imge üretemiyorlar. Bu popüler bir fenomen olsa da geniş çaplı incelemelerin yapılması son yıllarda gündeme geldi ve görünüşe göre afantaz gerçekten var.

Hayal Kuramayan Kişiler Hasta mı?

University of New South Wales tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre afantaz yalnızca görsel imge yokluğu ile değil, diğer bilişsel farklılıklar ile de ilişkili bir durum. Afantaz'ın kendisinde olduğu tespit edilen 267 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarına göre bu kişiler hayal kurma becerisi ile birlikte geçmişi hatırlama noktasında da ciddi sorunlar yaşıyor.

Afantaz'dan yakınan kişilerin yalnızca hayal kurma becerisi ve geçmişi hatırlama sorunları ile sınırlı kalmadan rüyalarının canlılık seviyesinin az olduğu ve daha düşük duyusal yeteneklere sahip oldukları belirlendi. Yani bu kişiler işitme, koklama, tat alma, dokunma ve duyguları hissetme gibi yönlerde de olması gerekene kıyasla çok daha düşük yeteneklere sahipler.

Afantaz Nedir?

Çoğumuz bir şey üzerinde düşündüğümüzde, örneğin bir elma, bir elma görüntüsünün zihnimizde belirdiğini (muhtemelen bunu okurken yaptığınız gibi) fark ederiz. Afantaz olarak adlandırılan sorundan muzdarip olan kişiler bu deneyimi hiçbir şekilde yaşayamayan kişilerdir. Bu kişiler düşüncelerini görselleştiremezler. Yani bir elmayı düşündüklerinde zihinlerinde hiçbir şey belirmez.

Kaynak: Tamindir