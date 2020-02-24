24.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:43

Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özel paylaşımlarıyla dikkat çeken ve magazin gündemine giren Hayal Köseoğlu vatandaşların merak konusu oldu. İşte, Hayal Köseoğlu kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları…

HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?

Hayal Köseoğlu doğum tarihi: 26 Mayıs 1992

Hayal Köseoğlu kaç yaşında: 27yaşında

Hayal Köseoğlu nereli: Doğum yeri, İstanbul

HAYAL KÖSEOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

199 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, başrollerinde yer aldığı Sesinde Aşk Var ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu'nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor.

Hayal Köseoğlu

HAYAL KÖSEOĞLU YER ALDIĞI DİZİLER

1998 Ruhsar

1999 Mahallenin Muhtarları/ Zekiye

2008-2010 Aşk-ı Memnu/ Pelin

2011 Muhteşem Yüzyıl/ Nilüfer Hatun

2016 Arkadaşlar İyidir/ Merve

2017 Ufak Tefek Cinayetler/ Derya

2017-2018 İstanbullu Gelin/ Zeynep

2019- Mucize Doktor/ Açelya

HAYAL KÖSEOĞLU SİNEMA YAPIMLARI

2019 Sesinde Aşk Var/ Deniz

2019 Özgür Dünya

2019 7. Koğuştaki Mucize/ Ova

Haber Videosu