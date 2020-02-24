Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
Mucize Doktor dizisinde Açelya karakterini oynayan genç oyuncu Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine oturdu. Peki, başarılı oyuncu Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
Başarılı oyunculuğu ile beğeni toplayan Hayal Köseoğlu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Özel paylaşımlarıyla dikkat çeken ve magazin gündemine giren Hayal Köseoğlu vatandaşların merak konusu oldu. İşte, Hayal Köseoğlu kimdir, Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli gibi soruların yanıtları…
HAYAL KÖSEOĞLU KİMDİR?
Hayal Köseoğlu doğum tarihi: 26 Mayıs 1992
Hayal Köseoğlu kaç yaşında: 27yaşında
Hayal Köseoğlu nereli: Doğum yeri, İstanbul
HAYAL KÖSEOĞLU HAYATI VE BİYOGRAFİSİ
199 doğumlu olan Hayal Köseoğlu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümü'nde öğrenimine devam ediyor. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl dizileriyle dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, Arkadaşlar İyidir, İstanbullu Gelin ve Ufak Tefek Cinayetler'de canlandırdığı karakterlerle geniş kitlelerce tanındı. Sinema kariyerine fantastik-gençlik filmi Özgür Dünya ile adım atan genç oyuncu, başrollerinde yer aldığı Sesinde Aşk Var ile beyaz perdedeki yolculuğuna devam ediyor. Post prodüksiyonu devam eden ve 2019 yaz sezonunda çekimleri tamamlanan sinema filmleri Bir Nefes Daha, Beni Sevenler Listesi de seyirciyle buluşmak için gün sayıyor. Fantastik Hikayeler Makinesi ve DasDas prodüksiyonu antik oyun Yakaranlar ile tiyatro izleyicisinden de tam not alan Hayal Köseoğlu, oyunculuk kariyeriyle eş zamanlı olarak müzik çalışmalarını da sürdürüyor. Hayal Köseoğlu'nun dijital müzik platformlarında sözü-müziği kendisine ait olan pek çok şarkısı bulunuyor.
HAYAL KÖSEOĞLU YER ALDIĞI DİZİLER
1998 Ruhsar
1999 Mahallenin Muhtarları/ Zekiye
2008-2010 Aşk-ı Memnu/ Pelin
2011 Muhteşem Yüzyıl/ Nilüfer Hatun
2016 Arkadaşlar İyidir/ Merve
2017 Ufak Tefek Cinayetler/ Derya
2017-2018 İstanbullu Gelin/ Zeynep
2019- Mucize Doktor/ Açelya
HAYAL KÖSEOĞLU SİNEMA YAPIMLARI
2019 Sesinde Aşk Var/ Deniz
2019 Özgür Dünya
2019 7. Koğuştaki Mucize/ Ova