Hayal-i Temsil" Bursa'da Sahnelenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın, "Hayal-i Temsil" oyunu, Bursa seyircisiyle buluşacak.

Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı Yiğit Sertdemir'in yönettiği oyun, "6. Nilüfer Tiyatro Festivali" kapsamında 13 Nisan'da sahnelenecek.

Nazım Hikmet Kültür Evi'nde sergilenecek oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor.

Eski makyör Dikran Efendi'nin hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı, sahnenin ilk kadınları Afife Jale ile Bedia Muvahhit'i, çocuklukları, aşkları, tutkularıyla, ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede bir araya getiriyor.