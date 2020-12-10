HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
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HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı

10.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:29

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmek yardımı yapılıyor.

Hatay Yardımlaşma Derneği (HAYAD) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelere günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmek yardımı yapılıyor.

HAYAD tarafından kış çalışmaları kapsamında "Bu Çorbada Sizin de Tuzunuz Olsun" kampanyası başlattı.

Bu kapsamda, Afrin'deki Cinderes bölgesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmek dağıtılıyor.

HAYAD Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek olarak her zaman mazlumun yanında olduklarını söyledi.

Böylece Afrin'deki ihtiyaç sahiplerinin kış aylarında içlerinin ısınması için günlük sıcak çorba ve ekmek yardımı yaptıklarını belirten Vardı, "İdlib kentinden Afrin'e göç eden ve burada zeytin ağaçlarının altında küçücük çadırlarda yaşamlarını sürdüren Suriyelilere Kırıkhan'da bulunan dernek merkezimizde hazırladığımız günlük 1000 kişilik sıcak çorba ve ekmekleri ulaştırıyoruz." dedi.

Vardı, yardım çalışmaları kapsamında ayrıca yatak, battaniye ve kıyafet gibi ihtiyaçların da karşılandığını sözlerine ekledi.

HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı
HAYAD'dan Afrin'deki ailelere sıcak çorba ve ekmek ikramı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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