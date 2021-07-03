Hawala sistemi nedir?

Gündemde yer alan son dakika haberlerinin ardından merak edilen konular arasında Hawala sistemi nedir? sorusunun yanıtı merak edildi.

Hawala sistemi nedir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor.

HAWALA SİSTEMİ NEDİR?

Farsça havaleh ve Somali'deki xawala veya xawilaad olarak da bilinen Hawala veya hewala, nakit hareketine değil, bankalar arasında telgraf veya bilgisayar ağı tel transferlerine dayalı, performans yerine dayalı popüler ve gayri resmi bir değer transfer sistemidir.

DW Türkçe'nin haberinde Cevdet Kocaş'ın açıklamalarına göre hawala sistemi şu şekildedir:



"Hawala sistemi kişi ya da şirketlerin, bulundukları ülkelerin dışındaki kişi ve kuruluşlara mevcut uygulama ve kuralların dışında, dolasıyla kayıt altına alınmadan para transfer edilmesini sağlayan sistemin adıdır."

Hawala sistemi günümüzde yaygın olarak kullanılan Pay-Pal adlı ödeme yönteminin ilkel bir versiyonu olarak da görülebilir. Sistem şöyle işliyor: Örneğin A adlı müşteri Almanya'daki bir finansal hizmet sağlayıcısına veya kuyumcuya nakit ödeme yapıyor. Türkiye'de bulunan B adlı alıcı ise bulunduğu kentteki anlaşmalı kuyumcudan, komisyon düşüldükten sonra Almanya'da ödenen miktarın karşılığını teslim alıyor. İki arabulucu daha sonra komisyonu aralarında pay ediyorlar. Bu şekilde, para akışı kayıtlara geçmiyor ve transferin takibi mümkün olmuyor.

Kuyumcunun Almanya'da tahsil ettiği havale bedeli ise altına dönüştürülüyor. Bu paralar karşılığında Almanya'da satın alınan eski altınlar külçe haline getirildikten sonra paravan şirketler aracılığıyla Türkiye'ye ihraç ediliyor. Türkiye'de herhangi bir vergiye tabi olmadan alıcısına ulaştırılıyor.