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Havza YEG Derneği başkanlığına yeniden Özdemir seçildi

Havza YEG Derneği başkanlığına yeniden Özdemir seçildi
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği olağanüstü genel kurulu gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Havza YEG Derneği olağanüstü genel kurulu, başkanlığını İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, üyelikleri iş insanları Sema Kurt Köse ile Mevlüde Akça'dan oluşan divan heyetinin oluşturulmasıyla başladı.

Havza Belediye Başkanı ve Havza YEG Derneği Başkanı Sebahattin Özdemir, burada yaptığı konuşmada, olağanüstü genel kurul kararının ilgili mevzuatlara uygun yönetim kurulu oluşturulmak için alındığını söyledi.

Havza YEG Derneğinin kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini anlatan Özdemir, "Kısa süre içinde hemşehrilerimizin hayatına dokunacak projelere imza atacağız. İnşallah hayatın her alanı ile ilgi projelerle Havza YEG Derneği yoluna devam edecek." dedi.

Genel kurulda derneğin tahmini bütçesinin onaylanmasının ardından diğer gündem maddeleri görüşüldü.

Ardından yapılan seçimde kullanılan 20 oyun tamamını alan Özdemir, yeniden Havza YEG başkanlığına getirildi.

Yönetim kurulu Kadir Kayan, Sema Kurt Köse, Coşkun Genç, Mevlüde Akça, Yakup Akekin ve Alime Kaya; denetim kurulu ise Cafer Uzun ve Abdullah Gürkanlı ve Bülent Şahin'den oluştu.

Havza YEG Derneği başkanlığına yeniden Özdemir seçildi

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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