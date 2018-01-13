Havza'dan İdlip'e İki Tır Un Yardımı

Havza RİBAT Yardım Derneği, Havza Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının organizasyonuyla toplanan 2 tır un, İdlip'e gönderildi.

İdlip'e yardım amacıyla toplanan bin 60 çuval un yüklü 2 tırın uğurlanması amacıyla Kevser Camisi önünde tören düzenlendi.

Samsun İnsani Yardım Hareketi Havza Temsilcisi ve Havza RİBAT Yardım Derneği Başkanı Bekir Kaya, Suriye'de devam eden zulüm nedeniyle 1 milyon kişinin hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Havza'nın merhamet erleri olarak Aylan bebeğin sahile vuran cesedini, Ümran çocuğun kanlı yüzünü, Cennet'te Allah'ın kendisine çok yemek yedirmesini isteyen Muhammed'i, namusunu kirletmemek için ölmeyi isteyen kızları, anneleri unutmayacaklarını vurgulayan Kaya, "Türk halkı her zaman mazlumun yanındadır. Kampanyamız boyunca fedakarca çalışan gönül erleri ve ümmetin derdi ile dertlenen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de Türk halkının her zaman ihtiyaç sahibi olanın yanında durduğunu dile getirerek, yardım yapanlara teşekkür etti.

Törenin ardından tırlar, dualarla İdlip'e doğru yola çıktı.