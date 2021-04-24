Havza'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimi sürüyor

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler devam ediyor.

Havza'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler devam ediyor.

Samsun'a girişin yapıldığı Havza'da Samsun-Ankara kara yolunda Teşvikiye kavşağında oluşturulan kontrol noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler sürüyor.

Denetimde özellikle özel aracı ile seyahat eden vatandaşların izin belgeleri ve HES kodu sorgulamaları yapılarak maske takılıp takılmadığına bakıldı.

İzin belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uygulanarak kontrol noktasından geçişlerine izin verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu