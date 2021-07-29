Havza'da hasatla buğday pazarında hareketlilik başladı
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Havza'da hasatla buğday pazarında hareketlilik başladı

Havza'da hasatla buğday pazarında hareketlilik başladı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.

Samsun'un Havza ilçesinde hasatla birlikte buğday pazarında hareketlilik başladı.

Hasat ve harmanını tamamlayan çiftçilerin bir bölümü mahsullerini satmak amacıyla Havza Buğday Pazarı'na geldi.

Zahireciler arasında buğdayın kilogramı, cinsi ve kalitesine göre 2,30 ila 2,50 lira arasında alıcı buluyor.

Zahireci ve Havza Buğday Borsası Başkanı Sencer Gedik, Havza'da hasadın sonuna yaklaşıldığını, ürünlerin buğday pazarına gelmeye başladığını söyledi.

Bu yıl buğdayın kalitesinin yüksek olmasını beklediklerini belirten Gedik, "İlk izlenimlerimize göre verim ve kalite yüksek. Mazot, gübre ve ilaç gibi girdi fiyatları üreticimizi zorluyor. Fiyatlar piyasa şartlarına göre değişiklik göstermekte. Yaptığımız analizlerle çiftçimizin ürününü en iyi fiyattan almaya gayret ediyoruz." dedi.

Pazara ürün teslim eden İbrahim Karaçoban ise elde ettiği ürünün kalite ve veriminden memnun olduğunu dile getirerek, "Allah bereket versin, bu yıl da mahsulümüzü aldık fakat mazot, gübre ve ilaç fiyatlarının artışına yetişemiyoruz." ifadesini kullandı.

Havza'da hasatla buğday pazarında hareketlilik başladı
Havza'da hasatla buğday pazarında hareketlilik başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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