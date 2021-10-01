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Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da Eğitim-Bir-Sen İlçe Temsilciliğince iş yeri temsilcileri istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, ilçedeki bir tesiste düzenlenen toplantıda, öğretmenliğin toplumun kılcal damarlarına ulaşan mesleklerden biri olduğunu belirterek, örgütlü mücadelenin önem taşıdığını, bu nedenle sendikanın ilkeli mücadelesini desteklediklerini söyledi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da sendikal çalışmalarda iş yeri temsilcilerine başarılar dileyerek, "Her zaman birlikte olduğumuz arkadaşlarımızla öğrencilerimize daha iyi eğitim ve mesai arkadaşlarımıza çalışma ortamı sağlamak için çalışmaktayız." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Havza Temsilcisi Numan Kurt ise iş yeri temsilcilerinin sendikanın uç beyi olduğunu dile getirerek, "Onların sahada gördükleri ve bizlere ilettikleriyle yol hartamızı belirlemekteyiz. 6. dönem toplu sözleşme ile birçok alanda yeni kazanımlar sağladık. Bizler ne kadar güçlü olursak elde edeceğimiz kazanımlar o kadar çok olacaktır." ifadesini kullandı.

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız da sendikacılık anlayışıyla önemli yol kat edildiğini anlatarak, "Yasaklara ve hak ihlallerine karşı mücadelemiz, kazanıma dönüşen söylem ve eylemlerimiz, eğitime yönelik çalışmalarımız, sorunların çözümüne ilişkin ısrarımız sendikacılığa yeni bir soluk getirmiş, bu alana yeni bir anlam kazandırmıştır. Sendikal hareketliliğin gerilediği bir dünyada örgütlenmeye bakışımız ve tutumuz, bu alana yeni bir anlam kazandırıyor. Kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmalar neticesinde birçok soruna çözüm bulunmasını sağladık, onlarca kazanım elde ettik." diye konuştu.

Konuşmaların ardından iş yeri temsilcilerinin yetki ve sorumlulukları, görüş ve öneriler, toplu sözleşme süreci ve kazanımlar gibi konular görüşüldü.

Toplantıya AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Eğitim-Bir-Sen Vezirköprü Temsilcisi Servet Arslan da katıldı.

Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

Havza'da Eğitim-Bir-Sen iş yeri temsilcileri istişare toplantısı düzenlendi

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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