Havza'da ayçiçeği alımı hasat ile başlayacak

26.08.2019 16:42

KARADENİZBİRLİk'e bağlı olarak faaliyet gösteren S.S. 810 sayılı Havza Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Başkanı Mehmet Tural, Havza'da ayçiçeği alımının hasat ile başlayacağını bildirdi.

İlçedeki ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulunan Tural, üst birlik olan KARADENİZBİRLİK tarafından ayçiçeği ön alım fiyatının 2,50 lira olarak açıklandığını hatırlattı.

Bu yıl ilçede ayçiçeği ekim alanının arttığını, ayçiçeğinde verim ve kalitenin de iyi durumda olduğunu belirten Tural, "Yaklaşık 17 bin ton kadar bir rekolte beklenmekte. Üreticimizin serbest piyasada ürünün ucuza gitmemesi ve emeğinin karşılığını alması için üst birliğimiz olan KARADENİZBİRLİK'in açıklayacağı fiyat çok önemliydi. Açıklanan fiyat, üreticimizin emeğini karşılayacak bir rakam. Bu fiyatın açıklanmasında ve üreticimizin ürünün değerini koruyan KARADENİZBİRLİK yetkililerine teşekkür ediyorum. Buna ilaveten, ton başına 400 lira devlet desteği de çiftçimize katkı sağlayacak." dedi.

Tural, Havza'da ayçiçeği hasadının hava şartlarına bağlı olarak 1 Eylül itibarıyla başlamasını beklediklerini dile getirerek, "Kooperatif olarak alımlara hasat ile başlayacağız. 2 bin 500 üyesi olan kooperatifimizde alım kampanyası süresince üreticilerimizin işlerinin hızlı şekilde görülmesi ve sırada bekleyen üreticilerin rahatı için her türlü tedbir alındı. Amacımız bölge çiftçimize ve bölgemize hizmet etmek. Cenabımevla'm tüm üreticilerimize bol bereketli hasat nasip etsin." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA