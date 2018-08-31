Havza'da Alev Alan Tüpler Korkuttu

Samsun'un Havza ilçesinde bir iş yerinin önünde bulunan tüplerin alev alması sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Mesut Kuru Caddesi üzerinde Yalçın Kaya'ya ait olan kuruyemiş dükkanı önünde bulunan ve leblebi kavurma makinesine bağlı tüpler henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Tüplerden sızan gazın etkisi ile parlayan alev nedeni ile işyerinde ve önünde park halinde bulunan 34 VP 7448 plaklı otomobilde hasar oluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Gurup Amirliğine bağlı ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.