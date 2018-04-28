Havza'da "Afat Kurbanı" Kesildi

Samsun'un Havza ilçesinde Çakıralan, Yeşilalan ve İmircik mahallelerinde "afat kurbanı" kesildi.

Çakıralan Mahallesi'nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük, AK Parti İlçe Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.

İkiz, çiftçilere afetsiz ve bereketli bir yıl dileyerek, "Cenab-ı Mevlam niyetlerinizi kabul etsin." dedi.

Çakıralan Mahallesi Muhtarı Ahmet Çavdar da katılımcılara teşekkür ederek, "Her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerimizin bereketli olması için kestiğimiz kurbanlarımıza bir yenisini daha ekledik. Bu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Duanın ardından kesilen kurban etinden yapılan yemek, katılanlara ikram edildi.