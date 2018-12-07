Havza Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri

Havza Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.

Hizmet-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun, Şube Sekreteri Arif Çelik, iş yeri temsilcileri Mücahit Dağdelen ve Seyit Ahmet Tekel ile Belediye Başkanı Murat İkiz, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında bir araya geldi.

İkiz, işçilere en iyi imkanları sağlamak için ellerinden gelen fedakarlıkta bulunacaklarını belirterek, "İnşallah iyi niyet çerçevesinde sendikamız ile ilçemize hizmet eden, emek veren kardeşlerimize en iyi imkanları sağlayacağız." dedi.

Uzun da karşılıklı iyi niyet içerisinde aşılamayacak hiçbir sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Enflasyonun yüzde 25'lerde olduğu bu durumda Belediye Başkanımızın emekçi kardeşlerimizi enflasyona karşı ezdirmeyeceğine inanıyoruz. Beklentimiz enflasyonun üzerinde bir zam oranıdır." diye konuştu.