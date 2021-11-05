Havza Belediyesinde organ bağışının önemi anlatıldı - Haberler
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Havza Belediyesinde organ bağışının önemi anlatıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza Belediyesinde organ bağışının önemi anlatıldı

Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ekip tarafından Havza Belediyesinde organ bağışının önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

HAVZA, SAMSUN (AA) - Organ Bağışı Haftası dolayısıyla İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı bir ekip tarafından Havza Belediyesinde organ bağışının önemi konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sağlık memuru Özen Çelik ve Kazım Büyükbayraktar tarafından organ naklinin önemi ve hangi durumlarda organ nakli yapılabileceği, hangi organların bağışlanabileceği gibi konularında bilgi aktarıldı.

Çelik, bir organın bir can anlamına geldiğinin tüm vatandaşlar tarafından benimsenmesi gerektiğini vurgulayarak, "İnsanların vücudunda bulunan her organına iyi bakması gerekiyor. Bunun yanı sıra herkes bir gün bir organa ihtiyaç duyabilir. Bu nedenle vatandaşların organ bağışına daha duyarlı davranmasını istiyoruz. Ülkemizdeki organ bağışları yetersiz. İnsanların birbirine örnek teşkil edecek bağışlarda bulunmaları çok önemli." dedi.

Havza Belediyesinde organ bağışının önemi anlatıldı

Havza Belediyesinde organ bağışının önemi anlatıldı

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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