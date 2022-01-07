Havyar nasıl yenir? Siyah havyar fiyatı kaç TL? Havyar ile yapılan yemekler

Havyar nasıl yenir? Siyah havyar fiyatı kaç TL? sorularının yanıtı merak ediliyor.Havyarın besin değerleri hayli fazladır. İnsan vücudu için gereken protein Omega 3 gibi maddeleri fazlasıyla bulundurur. Bu faydalara sahip olan havyar aslında balık yumurtasıdır.

HAVYAR NE DEMEK?

Zengin sofraların en önemli yiyeceklerinden biri olan havyar, çeşitli balıkların yumurtalarından üretilmektedir. Oldukça farklı havyar türleri bulunmaktadır. Bilinen en iyi iki havyar türü siyah ve kırmızı havyardır. Siyah havyar, daha nadir üretildiğinden çok değerlidir. Bu türdeki besin değerleri çok daha zengindir. Siyah havyar, dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilen ve ticareti yapılan bir üründür.

Kırmızı havyar ise, daha sık rastlanılan bir çeşittir. Siyah havyara göre daha düşük besin ögelerine sahiptir. Fakat yine de oldukça besleyici bir yiyecek olmasıyla tanınmaktadır. Kırmızı havyar, ülkemizdeki bazı balık türlerinden de üretilmektedir.

Havyar genel olarak siyah ve kırmızı türleriyle bilinir. Ancak gri ve kahverengi olan havyar türleri de mevcuttur. Bu renklerdeki havyarlar da rahatlıkla tüketilebilir. Ancak lezzet bakımından siyah ve kırmızı havyarın yerini tutmamaktadır.

Havyar yüzyıllardan bu yana kralların yiyeceği olarak tanımlanmıştır. Genellikle saraylarda ve aristokrat kimselerin sofralarında yer almıştır. Bu yiyeceğin Osmanlı saray mutfağı kültüründe de yer aldığı bilinmektedir. Genellikle kahvaltılarda tüketilen havyar, salata şeklinde de hazırlanabilir.

SİYAH HAVYAR FİYATI KAÇ TL?

Havyar, çeşitli balık türlerinin yumurtalarının alınması şeklinde elde edilen bir yiyecektir. Özellikle Hazar Denizi civarından çıkarılan mersin balıkları en kaliteli havyarların üretimini sağlar. Hazar denizinden çıkarılan üç tür mersin balığı mevcuttur. Bunlar Beluga, Asietra ve Sevruga olarak adlandırılır. Bu her üç tür mersin balığı da dünyadaki en kaliteli havyarların üretiminde kullanılmaktadır. Siyah havyar fiyatlarının 100 gramı 100 TL'den başlar.

HAVYAR İLE YAPILAN YEMEKLER

Bu balık türlerinin dışında somon balığından da havyar üretilmektedir. Ayrıca alabalık, kefal gibi balıklardan da havyar alınmaktadır. Balığın yumurtaları alınırken balık öldürülmez. Balığın karnı kesilerek yumurtaları alınır. Ve balığın karnı dikilerek, tekrar denize bırakılır. Bu tür balıklar yaşamları boyunca birkaç kez havyar alınabilen canlılardır.

Havyar, çeşitli şekillerde hazırlanarak yenilen bir yiyecektir. Günümüzde siyah havyardan krem şekilde üretilen yiyecekler bulunmaktadır. Bunlar ekmeğe sürülmek suretiyle tüketilir. Bunun dışında büyük havyar türleri, una bulanıp, yağda kızartılarak pişirilmektedir.

Bazı havyar çeşitleri, kurutulmak şeklinde satışa sunulur. Bunlar tuzlanıp, kuru bir et şeklinde hazırlanır. Bu tür havyarları, içkilerin yanında meze olarak tüketmek mümkündür.

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