"Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle açıldı

23.09.2019 13:48

Hayırsever iş insanı Süleyman Yağlıca tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan "Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle hizmete girdi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, İlçe Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrenciler ve velileri katıldı.



Vali Karahan, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemini vurguladı. Eğitimde devlet-millet iş birliğine dikkati çeken Karahan, Yağlıca ailesine teşekkür etti.

İş adamı Süleyman Yağlıca ise kendisinin tahsil fırsatı bulamadığını dile getirdi. Okul yaptırarak daha fazla öğrencinin okumasını istediğini anlatan Yağlıca, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, 18 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA