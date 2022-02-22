Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü - Haberler
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Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İhlas Haber Ajansı, Nuri Ersin - Güncel
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Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndüEDİRNE Edirne'nin Havsa ilçesinde etkili olan yağış sonrası dere yatakları taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı.

HAVSA, EDİRNE (İHA) - Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

EDİRNE Edirne'nin Havsa ilçesinde etkili olan yağış sonrası dere yatakları taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Edirne'min Havsa ilçesinde sabah saatlerinde itibaren etkisini hissettiren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan dere yatakları yağışın etkisiyle taştı. araçlar ilerlemekte zor anlar yaşarken cadde ve sokaklar ise sular altında kaldı. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alıp önlemlerini alan vatandaşlar ıslanmaktan kurtuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada yağışların devam edeceği, sel, su baskını ve kuvvetli rüzgarın etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.

Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

Havsa'da yoğun sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Nuri Ersin - Güncel

Edirne, Havsa, su, Güncel, Haberler

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