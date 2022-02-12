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Havran'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Havran'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ediyor.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Havran Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğünün başlattığı sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Her hafta ayrı bir camide yapılan buluşmaların 16'ncısı kırsal Fazlıca Mahallesi Camisi'nde gerçekleştirildi.

Fazlıca Camiinde gerçekleştirilen buluşmaya çok sayıda genç katılırken, Havran Kaymakamı Enver Özderin de cemaatin arasında yerini aldı. Sabah buluşmasında, okunan Kur'an-ı Kerim, kılınan sabah namazı ve tesbihatın ardından İlçe Müftüsü Sedat Karalı, gençlerle ve cemaatle sohbet etti. Havran Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü yetkilileri, programa katılan Kaymakam Enver Özderin, İlçe Müftüsü Sedat Karalı ve İlçe Vaizi Orhan Yılmaz'a, cemaatimize, gençlerimize ve programa ev sahipliği yapan Fazlıca Mahallesi din görevlisi hocalarımıza teşekkür ederiz" diye konuştular. - BALIKESİR

Havran'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Havran'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

Havran'da sabah namazı buluşmaları devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Enver ÖZDERİN, Hisarcık, gençlik, Havran, Yerel, Haberler

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