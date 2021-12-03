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Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş 3 Aralık Dünya Engelliler gününü nedeniyle Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu ve Özel Körfez Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim...

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran Kaymakamı Enver Özderin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş 3 Aralık Dünya Engelliler gününü nedeniyle Şehit Eyüp Karataş Ortaokulu ve Özel Körfez Kardelen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde özel eğitim öğrencilerle bir araya geldi.

Günün anısına özel öğrencilerle pasta kesildi. Öğrencilerin günü kutlayan Kaymakam Özderin ve beraberindekiler öğretmenlerle ile bir araya gelerek değerlendirmeler yaptı. Öğrencileri için yapılabilecekler, ailelerle işbirliği gibi konular ele alındı. Devletin her zaman engelli vatandaşların ve özel öğrencilerin yanında olduğu hatırlatması ile ziyaret sona erdi - BALIKESİR

Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

Havran'da Dünya Engelliler Günü etkinlikleri yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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