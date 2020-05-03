HAVELSAN, Milli Savaş Uçağı için Yazılım Geliştiriliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında Türkiye'nin beşinci nesil muharip uçak üretimi gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesi kapsamında Türkiye'nin beşinci nesil muharip uçak üretimi gerçekleştiriliyor. Beşinci nesil savaş uçağını dünyada sadece birkaç ülkenin üretebildiği belirtilirken savaş uçağının 20 milyon satır civarında yazılıma sahip olacağı söyleniyor.

Beşinci nesil savaş uçağı üretimi ile ilgili açıklama yapan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uçağın 2023 yılında uçmasını planladıklarını belirtti. Savaş uçağını uçan bilgisayar olarak tanımladıklarını ifade eden Atalay, uçağın yüzlerce modül yazılımla uçacağını söyledi. Atalay, HAVELSAN şirketinin bu alanda sahip olduğu deneyimlerin altını çizerken, böyle bir projede baş oyuncu olmaktan gurur duyduklarını sözlerine ekledi.

5. Nesil Savaş Uçağı için 20 Milyon Satır Yazılım Geliştirilecek

Advent Savaş Yönetim Sistemi'nde 10 milyon, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi'nde 15 milyon satır kod yazdıklarını ifade eden HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, beşinci nesil savaş uçağı için 20 milyon satır üzerinde kod yazılacağını belirtti. F16 uçaklarından eğitim uçaklarına, helikopterden çok değişik hava ve kara araçlarına çeşitli tipteki ürünlerin simülatörlerini yaptıklarını ifade eden Atalay, bu alanda sahip oldukları tecrübelerinde beşinci nesil savaş uçağı üretiminde yarar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

HAVELSAN, sadece bu proje üzerinde çalışacak olan Milli Muharip Uçak Direktörlüğünü kurdu. Proje ekibinin oluşturulmaya başlandığı belirtilirken sadece 20 milyon satırlık bir yazılımın oluşturulacağı düşünüldüğü zaman bile 400-500 mühendise ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Şu anda ekiplerin HAVELSAN bünyesinde çalıştığı, yakın zamanda TUSAŞ içinde MMU ekipleri için bir bina oluşturulacağı ve tüm ekiplerin bir arada çalışacağı belirtildi.