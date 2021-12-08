HAVELSAN son dönemde en çok konuşulan konular arasında er alıyor ve sosyal medyada HAVELSAN açılımı nedir, HAVELSAN nedir gibi konular araştırılıyor. Peki, HAVELSAN açılımı nedir? HAVELSAN nedir?

HAVELSAN, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın bir şirketi olarak 1982 yılında kurulmuştur.

Türkiye'nin en büyük teknoloji firmalarından biri olarak kabul edilen HAVELSAN; deneyimi, uzman çalışanları, ileri teknolojiye dayalı yazılım yoğun özgün çözüm ve ürünleriyle uluslararası pazarda lider bir markadır.

HAVELSAN; bünyesinde geliştirilen yüksek teknoloji ve yazılımların yanı sıra savunma, güvenlik ve bilişim sektörlerinde teknoloji üreten ve iş ekosisteminde yer alan firmaların çözüm ve ürünlerini de bir araya getirerek müşterilerine anahtar teslim çözümler sunan bir şirkettir.

Yazılım yoğun sistemler konusunda faaliyet gösteren HAVELSAN;

Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri

Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik Çözümleri

alanlarında özgün ürün ve sistemlerden oluşan çözümlerini Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün ve uluslararası müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.