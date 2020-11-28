Hava yolu firmasında çalışan hostes, uçuş sırasında üniformalı halini paylaşıp ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Hava yolu firmasında çalışan hostes, uçuş sırasında üniformalı halini paylaşıp ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

28.11.2020 14:32 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:48
Hava yolu firmasında çalışan hostes, uçuş sırasında üniformalı halini paylaşıp ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'de bir hava yolu firmasında çalışan hostes, sosyal medya hesabından uçuş sırasındaki üniformalı pozlarını paylaraşark, ücrette anlaştığı yolcularla otelde cinsel ilişkiye girdi. Hesapları üzerinden "Sevgili yolcular uçuşta sizinim, ne yapmamı istersiniz?" gibi ifadelerle paylaşımlar yapan hostes, bu işi ek ücret için yaptığını belirtti.

İngiliz Hava Yolları'nda çalışan bir hostes, Facebook üzerinden açtığı hesabından uçuş sırasında üniforma ile çektiği fotoğrafları paylaşmaya başladı.

"UÇUŞ EĞLENCESİNDE SİZE AİDİM"

Uçuş sırasında üniformasını yukarı doğru kaldırarak ve bacaklarını uzatarak çektiği fotoğrafları ''Sevgili yolcular, uçuş eğlencesinde ben sizinim. Ne yapmamı istersiniz?" başlığı ile paylaşan, ismi bilinmeyen hostes, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

UÇAKTA İLİŞKİYE GİRMEYİ PLANLAMIŞ

Hostes, ekstra para için uçuş sırasında giydiği iç çamaşırlarını ve üniformasını para karşılığında sattığını, uçuş sırasında gereken ödemeyi yapan yolcularla uçakta ilişkiye gireceğini söyledi. İlk tanışma ücreti olarak 50 sterlin aldığını söyleyen hostes, uçuş sırasında anlaştığı yolcuların otel parasını ödediklerini ve isteklerine göre ücretin yükselttiğini söyledi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
'İntihar etti' dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu

"PİLOTUN İSTEKLERİ İÇİN SARHOŞ OLUYORUM"

Hostes, ayrıca otel odasında şarap şişesini ayak parmak uçları ile tutarak poz verdiği fotoğrafı, "Şu an pilotla aynı odadayız. Pilotun istediği her şeyi yapmak için sarhoş oluyorum'' başlığı ile paylaştı. Hostes, başka ülkelere uçtuğunda farklı insanlar ile görüştüğünü ve uçakta bazen ekip arkadaşları ile yakınlaştığını ifade etti.

HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Diğer hava yolu çalışanlarının Facebook'ta fotoğrafları görüp üstlerine durumu bildirmesi üzerine yaşanan skandal ile ilgili soruşturma açıldı.

Konu ile açıklama yapan hava yolu sözcüsü, hava yolu şirketi çalışanlarının yüksek standartlar çerçevesinde davranmaları beklenirken bir hostesin bu şekilde davranmasının kabul edilemez olduğunu ve konuyla ilgili çok ciddi bir soruşturmanın açıldığını söyledi. Başka bir üst düzey yönetici de, hostesin para için cinsel ilişkiye girmesinin pandemi nedeniyle para sıkıntısı çeken hava yolu şirketinin çalışanlarının daha büyük sıkıntılar yaşadığına işaret ettiğini söyledi.

İlgili Haberler

Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Yüzbinlerce hayranı Maradona'yı son kez selamlamak için sıraya girdi
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
Pes dedirten olay! Gündüz vakti otobanda arabalarını yol kenarına çekip ilişkiye girdiler
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı
Küçük yaştaki erkek çocuklarla ilişkiye giren kadına 7 yıl hapis! Kocası küvette bastı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cevdet Yılmaz Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Demet Akbağ Seren Serengil
Spor Orhun Ene Okan Buruk Mert Günok Tolga Ciğerci Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Kaza İran İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hava yolu firmasında çalışan hostes, uçuş sırasında üniformalı halini paylaşıp ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 14:48:42. #1.15#
title