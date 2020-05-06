Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
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Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız

Zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerini motive etti: Pozitif kalın, birlikte olacağız
06.05.2020 07:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 07:50

Sosyal medya hesabında 119 milyon takipçisi bulunan Jennifer Lopez, beyaz mini elbisesiyle zıplarken çekilen fotoğraflarını paylaşarak hayranlarına salgın dönemi için "Pozitif kalın, güvende kalın. Yakında tekrar birlikte olacağız" diyerek moral verdi.

50 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, koronavirüs salgını nedeniyle morali bozuk olan takipçilerine Instagram hesabından moral verdi. Havaya zıplarken çektirdiği fotoğraflarını paylaşan Lopez, takipçilerinin yüzünü güldürdü.

"YAKINDA TEKRAR BİRLİKTE OLACAĞIZ"

Kusursuz fiziğiyle beyaz elbise giyerek havaya zıplayan Lopez, 119 milyon takipçisine şu sözlerle seslendi: "Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz soruları sormak çok kolay. Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim.

Geceleri ise yatağa yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum. Bunlar her şey olabilir. Söylediğim her şeyi gece değiştirmeye çalışıyorum, böylece aynı kalmıyorlar. Pozitif kalın, güvende kalın. Sizi seviyorum, hepinizi özledim. Yakında tekrar birlikte olacağız."

Lopez'in yorum yağan fotoğrafı 1 milyon 600 binden fazla beğeni aldı. İşte Lopez'in o pozları...

Havaya zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerine moral verdi: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Havaya zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerine moral verdi: Pozitif kalın, birlikte olacağız
Havaya zıplayarak poz veren Jennifer Lopez, takipçilerine moral verdi: Pozitif kalın, birlikte olacağız
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