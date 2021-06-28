Eşi ile tartışıp havaya ateş etti, polisi görünce kendini 2 saat iş yerine kilitledi

Eşi ile tartışıp havaya ateş etti, polisi görünce kendini 2 saat iş yerine kilitledi Konya'da silahla havaya ateş açan bir şahıs, olay yerine polislerin geldiğini görünce kendisini iş yerine kilitledi.