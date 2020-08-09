Havanın kapalı olması deniz keyiflerini bozmadı Havanın kapalı olması deniz keyiflerini bozmadı Muğla'nın Marmaris İlçesine 27 kilometre mesafe de bulunan Turistik Orhaniye mahallesinin simgesi Kızkumu havanın kapalı olmasına rağmen doldu taştı.

Havanın kapalı olması deniz keyiflerini bozmadı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris İlçesine 27 kilometre mesafe de bulunan Turistik Orhaniye mahallesinin simgesi Kızkumu havanın kapalı olmasına rağmen doldu taştı.

Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı ve maske kullanımının da azınlıkta olduğu plajda yerli ve yabancı turistler hem yüzdü hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Turist kafilelerinin de Kız Kumu Plajına akın akın gittiği ve hiçbirinin maske takmadığı gözlemlendi. Yol kenarında park eden araçlar da en az 2 kilometrelik mesafe oluşturdu.

Dünyaca ünlü plajın girişinde bir denetim olmaması da vatandaşların yapılan uyarıları dikkate almaması da tatil sevdasının koronayı unutturduğunu düşündürdü.

Kaynak: İHA