Havana Sendromu nedir, Havana Sendromu belirtileri nelerdir

ABD'li diplomatlar ve CIA ajanları arasında hızla yayılan ve gizemli hastalık olarak adlandırılan 'Havana sendromu' vakalarına bir yenisi daha eklendi. 200'den fazla ABD'li diplomat ve CIA ajanında görülen Havana sendromu bu kez Sırbistan'da ortaya çıktı. Peki, Havana Sendromu nedir?

HAVANA SENDROMU NEDİR?

İlk olarak 2016 ile 2018 yılları arasında Küba ve Çin'de 40 ABD'li diplomatın yakalandığı gizemli rahatsızlığa 'Havana sendromu' adı verilmişti. 2017 yılında Küba'da görev yapan diplomatlarda görülen ve 'Havana sendromu' olarak adlandırılan rahatsızlığa, son zamanlarda ABD topraklarında da rastlandı. Hatta 2017 yılında ABD'nin Küba'daki büyükelçiliğinde görevli 21 personelde de benzer şikâyetler görülmüş, bu şikâyetlerin ardından Washington yönetimi de Eylül 2017'de ülkede ikinci derecedeki personelinin büyük bölümünü görevlerinden geri çekmişti. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HAVANA SENDROMUNUN BELİRTİLERİ NELER?

En çok merak edilen noktalardan biri de bu hastalığın belirtilerinin ne olduğu yönünde. Bugüne kadar Havana sendromuna yakalananlar kulak ağrısı, şiddetli baş ağrısı, yüksek düzeyli sesler duyma, baş dönmesi, görme ve hafıza sorunları gibi şikâyetlerde bulundular. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem