Havalimanında tahliye çalışmaları
Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler İSAF aracında bekleyen...
Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi
Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo
Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi
Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler
Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler
İSAF aracında bekleyen kişiler
Gözetleme yapan Amerikan askerleri
Tel örgüler çevresinde nöbet bekleyen askerler
Havalimanı çevresinde bekleyenler KABİL - Kabil Havaalanı çevresinde bekleyen Afganların tahliye çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat