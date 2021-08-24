Havalimanında tahliye çalışmaları
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Havalimanında tahliye çalışmaları

Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler İSAF aracında bekleyen...

Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi

Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo

Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi

Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler

Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler

İSAF aracında bekleyen kişiler

Gözetleme yapan Amerikan askerleri

Tel örgüler çevresinde nöbet bekleyen askerler

Havalimanı çevresinde bekleyenler KABİL - Kabil Havaalanı çevresinde bekleyen Afganların tahliye çalışmaları sürüyor.

Havalimanında tahliye çalışmaları
Havalimanında tahliye çalışmaları
Havalimanında tahliye çalışmaları
Havalimanında tahliye çalışmaları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

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