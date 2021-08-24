Havalimanında tahliye çalışmaları

Kabil Havalimanında bir kargo uçağının hareket etmesi Havalimanında uçağa yüklenmek üzere bekleyen kargo Havalimanı duvarları üzerinde kum torbaları yerleştirilmesi Havalimanı dışında tel örgüler çevresinde bekleyenler Havalimanı güvenlik kulesinde bekleyenler İSAF aracında bekleyen...