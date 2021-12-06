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Havalimanında soyunup mastürbasyon yapan genç kadın tutuklandı

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Siskaeee takma adıyla modellik yapan kadın, Endonezya'nın Java kentindeki Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nın kalkış terminalinde göğüslerini açıp video çekmesi, ardından da mastürbasyon yapması nedeniyle tutuklandı.

Endonezya'nın Java kentindeki Yogyakarta Uluslararası Havalimanı'nın kalkış terminalinde skandal bir harekete imza atıldı. Siskaeee takma adıyla modellik yapan kadın, havalimanında yolcuların da olduğu sırada üzerini çıkardı ve göğüslerini gösterdi.

Siskaeee, videonun kamuoyuyla paylaşılmayan diğer kısmında ise eteğini kaldırarak mastürbasyon yaptı. Bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Yogyakarta Bölge Polisi, tren istasyonunda tutukladıkları kadını, Yogyakarta Bölge Karakolu'na götürdü.

Genç kadının tutuklanmasıyla ilgili konuşan Yogyakarta Bölge Polisi Sözcüsü Yuliyanto, "Tren istasyonunda gözaltına alındı. Ülkedeki cinsel içerikli görüntü yasasını ihlal etmek ve kamuya açık alanda teşhir edici eylem sergilemekle suçlanıyor" ifadelerini kullandı.

Siskaeee hakkında iki suçlama var. Bunlardan biri Endonezya'da uygulanan "Cinsel İçerikli Film Yasası" ve "Elektronik İşlemler Yasası." Genç model, bu iki suçlamadan dolayı kusurlu bulunursa 18 yıl hapis cezasıyla yargılanacak.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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