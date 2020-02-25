Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı
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Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı

Uzun zamandır boş olan Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığına Erzurum Havalimanında Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Gaziantepli Mehmet Sarıbayındır atandı.

25.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:04
Havalimanına Gaziantepli Müdür Yardımcısı atandı

Uzun zamandır boş olan Başmüdür Yardımcılığına Erzurum Havalimanında Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Gaziantepli Mehmet Sarıbayındır atandı.


Başmüdürü Alaattin Kırcı'nın görevden alındığı Gaziantep Havalimanı'na Baş Müdür Yardımcılığı'na atama yapıldı. Erzurum Havalimanı'nda Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapan Mehmet Sarıbayındır Gaziantep Havalimanı Başmüdür Yardımcılığı'na getirildi.


Yapılan son atamanın ardından ise Havalimanı Başmüdürünün kim olacağı merakla bekleniyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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