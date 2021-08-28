4. kez deniyor! DEAŞ üyesi, İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalandı

Daha önce 3 kez Türkiye'ye girmeye çalışırken sınır dışı edilen DEAŞ üyesi Rus uyruklu Abu Umar D., sahte pasaportuyla giriş yapmaya çalıştığı İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan DAEŞ'li İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak sınır dışı edildi. Ancak aynı kişiyle ilgili dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı. Şahıs, daha önce 3 kez daha Türkiye'ye girmeye çalıştıktan sonra sınır dışı edildi. Bu sefer 20 bin dolara aldığı Rus pasaportuyla ülkeye giriş yapmaya çalışan şahıs, ekiplerin dikkati sayesinde yakalandı.

FARKLI İSİMLE PASAPORT ALMIŞ

Geçtiğimiz 2 Ağustos'ta Rus pasaportuna sahip Umar Hojayev isimli yolcu Türkiye'ye giriş yapmak için Kahire'den İstanbul Havalimanı'na geldi. Pasaport kontrolünde yapılan incelemede polis ekiplerinin dikkati sayesinde pasaportun sahte olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine şahıs detaylı inceleme için karakola götürüldü. Burada yapılan araştırmada asıl ismi A.D olduğu anlaşılan sahtecilik yöntemiyle Umar HOJAYEV ismine tanzimli Rusya Pasaportunu kullandığı tespit edildi. Hakkında yasal işlemleri tamamlanan şahıs, daha sonra sınır dışı edildi.

20 BİN DOLARA SATIN ALDI

Daha önce de üç kez girmek isterken tespit edilip sınır dışı edildi. Yapılan incelemede Kahire'den gelen yolcunun pasaportu Gana'da Telegram uygulaması üzerinden Black Market adlı kanaldan iletişime geçerek 20 bin dolar karşılığında kargo yoluyla aldığı, yine şahsın 2020 yılında DEAŞ terör örgütüne üye olduğu gerekçesi ile Türkiye'den deport edildiği anlaşıldı. Şahsın daha önce de 3 kez Türkiye'ye giriş yapmaya çalışırken tespit edilerek sınır dışı edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Barış Yahya Çinçin