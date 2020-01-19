Havalı tabanca atıcılık kursuyla hayatları değişti

19.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 19.01.2020 10:31

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde, yaklaşık 2 yıl önce açılan havalı tabanca atıcılık kursu, bazı öğrencilerin hayatlarını değiştirdi. Toprakkale Halk Eğitim Merkezi zemin katta açılan poligonda 10 yaş üzeri kurs gören ve attıkları hedefleri başarıyla vuran kız öğrencilerde, odaklanma, dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon gibi sorunlarının ortadan kalktığı bildirildi. Kursa katılan çocukların her birinin ayrı bir amacının olduğu, bazılarının Türkiye'de bu sporla ilgili dereceler elde etmek istediği, bazılarının da polis özel hareket ya da asker olarak görev yapmayı hedefledikleri kaydedildi.

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Kaynak: DHA