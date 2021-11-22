Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Hatay'da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar gripten korunmak için tıbbın dışında alternatif yollara da başvuruyor.

HATAY (İHA) - Hatay'da havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar gripten korunmak için tıbbın dışında alternatif yollara da başvuruyor. Tarihi Uzun Çarşı'da 39 yıldır şalgam ve turşuculuk yapan Mehmet Gündüz, hazırladığı 6 karşımın gribe iyi geldiğini ve vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Ülke genelinde kış mevsiminin tamamen kendini göstermesi ve havaların iyice soğuması ile birlikte vatandaşlar, kendilerini gripten koruyabilmek için alternatif ürünlere başvuruyor. Tarihi Uzun Çarşı'da 39 yıldan bu yana sonbahar aylarında şalgam, turşu ve turşu suyu satışı yapan Mehmet Gündüz yaptığı 6 karışımlı içeceğin gripten koruduğunu ve özel bir tat sunduğunu söyledi.

Hançer usta lakabı ile bilinen ve Tarihi Uzun Çarşı'da 39 yıldır hizmet veren Mehmet Gündüz yaptığı 6'lı karışım içecekte tamamen doğal ürünler kullandığını belirterek, "Yaklaşık 39 yıldır bu işi yapıyorum artık ustası değil uzmanı olduk. Mevsimine göre değişiklik gösteriyor, kışın turşu suyu ve şalgam satıyoruz. Toplamda 6 karışım yaptık ve gribe çok iyi geliyor. Karışımın içerisi tamamen doğal ürünler var, limon, nane, sarımsak, sirke, turşu suyu ve şalgam suyu ekliyoruz. Tamamen faydalı ürünlerden oluşuyor, sarımsak antibiyotik, limon c vitamini olduğu için etkili. Grip, halsizlik veya vücut kırgınlığı olduğu zaman bunu içen kısa sürede ayağa kalkar" dedi.

Ayrıca turşu çeşitleri de yaptığını ve çok faydalı olduğunu belirten Gündüz, "Bizim burada kıtte dediğimiz acur, domates, süs biberi, lahana ve karışık turşularımız da var. İsteğe göre de yapıyoruz" diye konuştu.

(Gökhan Aklan/ İHA)

Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Havalar soğuyunca turşu suyuna ilgi arttı

Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan 'Helallik' tartışmasına Binali Yıldırım'dan beklenmeyen yanıt: Verelim gitsin

Kılıçdaroğlu'nun sözleriyle başlayan "Helallik" tartışmasına Binali Yıldırım'dan beklenmeyen yanıt: Verelim gitsin

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title