18.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 18.11.2019 11:00

Havalar soğudu turşuya rağbet arttı

Sivas'ta havaların soğuması ile Sivas'ta kış aylarında sofralarında vazgeçilmezi olan turşuya rağbet arttı

SİVAS - Sivas'ta havaların soğuması ile Sivas'ta kış aylarında sofralarında vazgeçilmezi olan turşuya rağbet arttı.

Sivas'ta hava sıcaklığı sıfır dereceye kadar gerilerken turşuya olan rağmen ve tüketimi de arttı. Birçok meyve ve sebzeden yapılabilen turşu tezgahlardaki çeşitliliği ile görenlerin iştahlarını kabartıyor. Sivas kent merkezi Çarşıbaşı mahallesinde bulunan sebze halinde ise turşu tezgahları turşu sevenlerin uğrak noktası. Sebze halinde turşuculuk yapan esnaflar geçen yıla oranla bu yıl kilogram başında 3-4 liralık fiyat artışı olduğunu söyledi.

Sebze halinde uzun yıllardır aile mesleği olan turşuculuk yapan Arif Durmuş, " Sivas'ta genel olarak salatalık turşusu, tatlı biber turşusu ve acı severler için acı biber turşusu rağbet görüyor. Turşu çeşitliliği oldukça fazla fasulye, sarımsak gibi oldukça fazla yöremize ait yöresel dal turşusu var. Turşuluk zamanı başladığı zaman çoğu ev turşusunu yapar, 2 -3 ay kendi yaptıkları turşuyu tüketirler. Daha sonra da kış aylarında gelip bizden turşu alırlar. Turşuları bittiği zaman bizden gelip almaları artıyor. Turşuda yaklaşık 3-4 liralık bir fiyat artışı oldu. Çokta afaki bir fiyat artışı değil "dedi.

Turşunun kış aylarında vazgeçilmezleri olduğunu söyleyen müşteriler ise turşu tezgahlarının görünümü ile iştah kabarttığını söyledi.

Kaynak: İHA