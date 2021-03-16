Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)
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Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)

16.03.2021 21:28 | Son Güncelleme: 16.03.2021 21:32
Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin duruşmada ikinci oturum başladı (3)

'MALZEMELERİ GÜNEŞTE KURUTUYORDUK'Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili görülen davanın ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor.

'MALZEMELERİ GÜNEŞTE KURUTUYORDUK'

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 127 kişinin yaralandığı havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili görülen davanın ikinci duruşması ikinci gününde devam ediyor. Duruşmaya müşteki olarak katılan fabrika çalışanı Fatma Görme, "Muska bölümünde çalışıyorum. Söylememize rağmen bir önlem alınmadı. Malzemeleri güneşe koyup, kurutuyorduk. Son 10 gündür iş yerinde mutsuzdum. Çünkü korkuyorduk. Muska bölümünde çalıştığım için işten tiksindim. İşten çıkmak ile alışmak arasında kaldım. Bütün sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

'NASIL ÖLMEDİM BİLMİYORUM'Fabrikada muska bölümünde çalıştığını söyleyen işçilerden müşteki Gülten Tarım da "Patlama anında muska bölümünde sayım yapıyordum. Patlamada kendimi yere attım. Kendimi nasıl dışarı attığımı bilmiyorum. Arkadaşlarım öldü ve yaralandı. 5 metre uçtum, nasıl ölmedim şaşırıyorum. Beni hastaneye ağabeyim yetiştirdi. Sanıkların cezasını çekmesini istiyorum. Her yerde mallar vardı. Can güvenliğimiz yoktu ve patlama olacak diye uyarmıştık. Şikayetçiyim" dedi.'BENİ Y.C.'NİN OĞLU KURTARDI'Duruşmaya müşteki olarak katılan sekreter Melike Taş ise "Y.C.'nin sekreteri olarak çalışıyordum. Olay anında üst kattaydım. Patlamada lavaboda masanın altına saklandım. Masadan kalktığımda tüm camlar kırıktı ve her yer toz içerisindeydi. Y.C. lavaboya kadar geldi, içeri baktı ve gitti. Bizi oradan çıkartmadı. Bizi Y.C.'nin oğlu kurtardı. Sadece Y.C.'den şikayetçiyim, çünkü bütün sorumluluk ondaydı" dedi.DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Duruşmada müştekilerin büyük bölümünün beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti oturumu sonlandırarak duruşmaya ara verdi. Duruşmanın üçüncü oturumu çarşamba günü saat 10.30'da başlayacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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