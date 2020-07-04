Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi
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Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri toprağa verildi.

04.07.2020 14:38 | Son Güncelleme: 04.07.2020 14:47

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sebahattin Tepeçınar'ın cenazeleri toprağa verildi.

Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde helallik alınan Çelik'in naaşı, Gazi Süleymanpaşa Camisi'ne getirildi.

Tepeçınar'ın cenazesi de Yeni Mahalle'deki evinde helallik alınması sonrası aynı camiye götürüldü.

Çelik ve Tepeçınar'ın naaşları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından aile mezarlıklarına defnedildi.

Törene Çelik ve Tepeçınar ailelerinin yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, AK Parti Sakarya milletvekilleri Kenan Sofuoğlu ve Recep Uncuoğlu, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve AK Parti· Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile ilgililer katıldı.

Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Kaynak: AA

Manşet

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